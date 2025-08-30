30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları İçin Yollar Kapandı

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle, saat 05.45 itibarıyla bazı yollar program sona erene kadar trafiğe kapatıldı. Tören süresince cadde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri, trafiği alternatif güzergahlara yönlendiriyor. Kutlamaların tamamlanmasının ardından kapalı yolların tekrar açılması bekleniyor.

KAPANAN YOLLAR

Vatan Caddesi’nde saat 05.45’ten itibaren kutlamaların bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapatıldı. Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapalı bulunuyor. D 100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı’na girişler, ayrıca 10. Yıl Caddesi, Edirnekapı, Oğuzhan Caddesi, Sofular Caddesi, Halıcılar Caddesi, Akdeniz Caddesi, Akşemsettin Caddesi, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı’ndan da Adnan Menderes Bulvarı’na girişler kapatıldı. Keçeci Meydan sokağı ile Hal Yolu güneyden gelen girişler de dahil olmak üzere, Vatan Caddesi’ne çıkan tüm cadde ve sokakların trafiğe kapalı olacağı belirtildi. Ayrıca, Tatlıpınar ve Kaleboyu Caddeleri’nden ile Sulukule Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım güzergahları da kapalı durumdadır.

ALTERNATİF YOLLAR

Kapatılan yollar için alternatif güzergahlar olarak Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi), Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D 100 Karayolu ve O-3 Hal Yolu’nun kullanılması tavsiye ediliyor.