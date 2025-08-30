30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Tören Yapıldı

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLAMALARI

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yılı, Anıtkabir’de gerçekleştirilen bir törenle kutlandı. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer devlet erkanları katıldı. Tören, devlet yetkililerinin Aslanlı Yol’da yürüyüşü ile başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk’ün anıt mezarına ay yıldız motifli bir çelenk bıraktı. Ardından, saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ’NE YAZDIĞI İFADELER

Törenin sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer devlet yetkilileri, Misak-ı Millî Kulesi’ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Erdoğan, deftere şu ifadeleri yazdı: “Aziz Atatürk, bugün milletçe Büyük Zafer’in 103’üncü yıl dönümünü bir kez daha gururla kutluyoruz. Anadolu’yu ebedi ve ezeli vatanımız olarak tescillediğimiz Büyük Zafer’in kazanılmasına vesile olan zatıaliniz ile birlikte silah arkadaşlarınızı, kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyoruz. Müstevi emeller taşıyanlar bundan bir asır önce olduğu gibi bugün de boş durmamakta, sinsi hesaplar peşinde koşmaktadır. Coğrafyamızı istikrarsızlığa sürükleme planları karşısında devletimiz kendi güvenliği ve vatandaşlarının huzuru için her türlü tedbiri almaktadır. Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti emin ve ehil kadroların riyasetinde tam bir emniyet içindedir. Ruhun şad olsun.”