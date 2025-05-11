30-metrelik-falezlerden-tehlikeli-atlama

HAFTA SONLARI YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Antalya’nın ünlü Konyaaltı Sahili, havaların ısınmasıyla birlikte özellikle hafta sonları yoğun bir kalabalığın akınına uğruyor. Burada yer alan yaklaşık 30 metrelik falezler, manzarası ile görenleri büyülemenin yanı sıra, adrenalin tutkunlarının tehlikeli aktivitelerine de ev sahipliği yapıyor.

GENÇLERDEN TEHLİKELİ ATLAYIŞLAR

30 metre yüksekliğindeki falezlerden denize atlayan gençler, izleyenleri hem hayrete düşürüyor hem de yüreklerini ağzına getiriyor. Geçmişte yaşanan ve ölümle sonuçlanan olaylardan dahi ders çıkarmayan bazı gençler, şov ve adrenalin uğruna bu atlayışlara devam ediyor.

KAMERAYA YANSIMALAR

Bazı gençler, denize yakın 5 metrelik kayalık alandan kendilerini boşluğa bırakırken, bir genç, sahilde denize giren vatandaşların şaşkın bakışları arasında falezlerin yaklaşık 30 metrelik yüksek noktasına tırmandı. Burada bir süre bekleyen genç, ardından riske girerek kendini boşluğa bıraktı. Sahilde güneşlenen ve denize giren insanların hayret içerisinde izlediği bu anlar, kameralar aracılığıyla kaydedildi.