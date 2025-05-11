30-metrelik-falezlerden-tehlikeli-atlama

YOĞUNLUĞUN ARTIŞI

Antalya’da, ünlü Konyaaltı Sahili’nde havaların ısınmasıyla birlikte, özellikle hafta sonlarında büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Sahil, yaklaşık 30 metrelik falezleri ve büyüleyici manzarasıyla dikkat çekerken, adrenalin tutkusunu yaşayan gençlere de ev sahipliği yapıyor.

TEHLİKELİ ATLAMALAR

Gençlerin, yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki falezlerden denize atlayışı, izleyenleri hem şaşkına çeviriyor hem de kalp atışlarını hızlandırıyor. Geçmişte yaşanan ve ölümle sonuçlanan ciddi olaylardan ders almayan bazı kişiler, adrenalin ve şov uğruna bu tehlikeli atlayışlarına devam ediyor.

KAMERAYA YANSIMALAR

Bazı gençler, denize yakın 5 metrelik kayalıklardan kendilerini boşluğa bırakırken, bir genç ise sahildeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında falezlerin tepe noktasına yükseldi. Bir süre bekledikten sonra, kendisini boşluğa bırakarak, hayretler içinde bakanların gözleri önünde suya atladı. Bu tehlikeli andan görüntüler ise kameralar tarafından kaydedildi.