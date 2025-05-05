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30 Yıla Kadar Hapis İsteniyor!

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SORUŞTURMA TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda tutuklu menajer Ayşe Barım ile ilgili işlemler tamamlandı.

CEZA TALEBİ 30 YILA KADAR

DHA’daki bilgilere göre hazırlanan iddianamede, Ayşe Barım’ın “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçunu işlediği yönünde kanaat oluşturuldu. Bu bağlamda, Barım’ın 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

İddianame İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Menajer Ayşe Barım, 7 Temmuz’da ilk kez hakim karşısına çıkacak.

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