30 Yüksek Takipçili Hesaba Erişim Engeli

DENETİMLER SÜRÜYOR

Yasa dışı bahis ve kumar konusundaki denetimler devam ediyor. Ticaret Bakanlığı, yani bakanlık, tüketicileri canlı bahse katılmaya yönlendiren ve kumar oynamaya özendiren sosyal medya hesaplarını incelemeye aldı. Bu süreçte, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı belirlenen 30 önemli takipçili sosyal medya hesabının erişimine engel getirildiği duyuruldu.

ADLİ İNCELEME SÜREÇLERİ BAŞLADI

Bakanlık, bu sosyal medya hesapları ve yasa dışı bahis ile kumar siteleriyle ilgili muhataplar hakkında adli inceleme süreçlerinin başlatılabilmesi için gerekli işlemleri başlatma kararı aldı. İlgili kurumlara yapılacak başvurularla birlikte, denetimler ve incelemeler daha da hızlanacak. Erişim engeli getirilen sosyal medya hesaplarının kimler olduğu ise kamuoyu ile paylaşılmadı.

