“300 Bin Konut Tamamlandı”

11 İLİ VURAN BÜYÜK YIKIM

6 Şubat depremlerinin üzerinden 28 ay geçerken, devlet ve millet bir araya gelerek büyük bir dayanışma örneği sergiledi.

KONUTLAR HIZLA YÜKSELİYOR

Tamamlanan evlerin yanı sıra, birçok konutta da katlar hızla yükseliyor. Afetzedeleri sıcak bir yuvaya kavuşturmak amacıyla çeşitli projeler peş peşe hayata geçiriliyor.

REKOR KONUT TESLİMATI GERÇEKLEŞECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın koordinesinde 11 ilde 174 ayrı alanda, 1.900 şantiye ve 1.581 köy evi şantiyesi ile toplam 3.481 şantiyede 182 bin kişi çalışmalarına devam ediyor. Konut ve iş yerlerinin yapımına yüzde 100 oranında başlandı. Yıl sonunda 452 bin 983 konut ve iş yeri teslim edilecek.

BAKAN KURUM DEPREM BÖLGESİNDEN AYRILMIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması için gece gündüz faal isimlerden biri olarak dikkat çekiyor. 11 ilde yaraların sarılması adına titizlikle çalışan Bakan Kurum, şehirlerin eski haline dönmesi için yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyor.

300 BİNİNCİ KONUT HAK SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Dün, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yürüttüğü projeler ile tamamlanan 300 bininci konut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Malatya’da gerçekleştirilen törende depremzedelere teslim edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÖRENE KATILDI

Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Devletimizin tüm kurumları canını dişine takarak 7 gün 24 saat çalıştı. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızı geri getiremesek de kısa sürede enkazları kaldırdık, yaraları sardık, umutları sıfırdan yeşertmeyi başardık.” ifadelerini kullandı.

HER ŞEY YENİDEN BAŞLIYOR

Bakan Kurum, törende yaptığı açıklamada, “Bugün bir Anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğuyoruz. Tarih yeniden yazılıyor, her şey yeniden başlıyor.” dedi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde yıl sonuna kadar evine girmeyen tek bir depremzede kalmayana kadar çalışacaklarını belirtti ve “Bu süreci aşkla, sevdayla, muhabbetle gerçekleştiriyoruz.” şeklinde ekledi. “Onlar ne söylerse söylesinler, ne yaparlarsa yapsınlar. Biz, onların yalanlarına, minik yavrularımızın yeni evlerindeki mutluluklarıyla cevap vereceğiz.”

304 BİN 859 KONUT VE İŞ YERİ TESLİM EDİLDİ

Hatay’da 18 bin 348, Malatya’da 11 bin 47, Kahramanmaraş’ta 6 bin 411, Diyarbakır’da 5 bin 713, Adana’da 4 bin 60, Şanlıurfa’da 2 bin 676, Gaziantep’te 2 bin 449, Elazığ’da 1.709, Adıyaman’da 1.474 ve Osmaniye’de 313 bağımsız bölümün hak sahipleri belirlendi. Böylece bugüne kadar teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 304 bin 836’ya ulaştı. Ayrıca törende 1.5 milyar TL yatırımla yapımı tamamlanan 212 derslikli 12 yeni okul da hizmete açıldı. 2025 yılı sonunda toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün teslim edilmesi hedefleniyor; bunlar arasında 358 bin 859 konut, 31 bin 307 iş yeri ve 62 bin 817 köy evi yer alıyor.