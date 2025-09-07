300 Bin Konut Tamamlandı, Teslim Edildi

11 İLİ VURAN BÜYÜK YIKIM

6 Şubat depremlerinin üzerinden 28 ay geçerken devlet ve millet, birlikte büyük bir dayanışma örneği sergiliyor. Sıcak yuvaya kavuşmak için projeler hızla hayata geçiriliyor.

KONUTLAR HIZLA YÜKSELİYOR

Evlerin bir kısmı tamamlandı. Diğerlerinde ise katlar hızla yükseliyor. Afetzedeleri sıcak bir yuvaya kavuşturmak amacıyla çeşitli projeler uygulanıyor.

REKOR KONUT TESLİMATI GERÇEKLEŞECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde 11 ilde toplam 3 bin 481 şantiyede 182 bin kişi çalışmalara devam ediyor. 1.900 konut ve iş yeri ile 1.581 köy evi şantiyesinin yapımına başlandı, teslimat yıl sonunda 452 bin 983 konut ve iş yeriyle gerçekleştirilecek.

BAKAN KURUM DEPREM BÖLGESİNDEN AYRILMIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinin yeniden ayağa kaldırılması için yoğun bir şekilde çalışan isimlerden biri. 11 ilde yaraların sarılması için titizlikle çalışan Bakan Kurum, şehirlerin yeniden canlanması amacıyla özveriyle çaba harcıyor.

300 BİNİNCİ KONUT HAK SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Dün, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tamamlanan 300 bininci konut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Malatya’da düzenlenen törenle depremzedelere teslim edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÖRENE KATILDI

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Devletimizin tüm kurumları canını dişine takarak 7 gün 24 saat çalıştı. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızı geri getiremesek de kısa sürede enkazları kaldırdık, yaraları sardık, umutları sıfırdan yeşertmeyi başardık.” dedi.

HER ŞEY YENİDEN BAŞLIYOR

Törende konuşan Bakan Murat Kurum, “Bugün bir Anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğuyoruz. Tarih yeniden yazılıyor, her şey yeniden başlıyor” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde yıl sonuna kadar evine girmeyen tek bir depremzede kalmayacağına vurgu yaptı. “Biz Malatyalı depremzedeler için, depremzede kardeşlerimiz için her ne yapıyorsak; aşkla, sevdayla, muhabbetle yapıyoruz. Biz, birileri gibi söz üstüne söz dizmiyoruz. Biz, taş üstüne taş koyuyoruz.” şeklinde konuştu.

TESLİM EDİLEN KONUT SAYISI ARTIYOR

Hatay’da 18 bin 348, Malatya’da 11 bin 047, Kahramanmaraş’ta 6 bin 411, Diyarbakır’da 5 bin 713, Adana’da 4 bin 060, Şanlıurfa’da 2 bin 676, Gaziantep’te 2 bin 449, Elazığ’da 1.709, Adıyaman’da 1.474 ve Osmaniye’de 313 bağımsız bölüm hak sahipleriyle buluştu. Böylece teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 304 bin 836’ya ulaştı. Ayrıca, 1.5 milyar TL yatırımla inşa edilen 212 derslikli 12 yeni okul da hizmete açıldı. 2025 yılı sonunda toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün teslim edilmesi hedefleniyor.