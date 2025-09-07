300 BİN KONUT TESLİM EDİLDİ

BÜYÜK YIKIM VE DAYANIŞMA

6 Şubat depremlerinin üzerinden 28 ay geçerken, devlet ve millet birlikte büyük bir dayanışma örneği sergiliyor. Afetzedeleri sıcak bir yuvaya kavuşturmak için projeler hızla devreye sokuluyor.

Evlerin bazıları tamamlandı. Bazılarında ise katlar bir bir yükseliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde, 11 ilde 174 ayrı alanda toplam 3 bin 481 şantiyede 182 bin kişi çalışmalara devam ediyor. Konut ve iş yerlerinin yapımı hızla ilerliyor ve yıl sonuna kadar 452 bin 983 konut ve iş yerinin teslim edilmesi planlanıyor.

BAKAN KURUM UNUTULMAZ BİR GÖREV ÜSTLENİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinin yeniden inşası için büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı Malatya’daki törende, bakanın yürüttüğü çalışmalarla tamamlanan 300 bininci konut depremzedelere teslim edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN VURGULARI

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Devletimizin tüm kurumları canını dişine takarak 7 gün 24 saat çalıştı. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızı geri getiremesek de kısa sürede enkazları kaldırdık, yaraları sardık, umutları sıfırdan yeşertmeyi başardık” dedi.

HER ŞEY YENİDEN BAŞLIYOR

Bakan Kurum, konuşmasında, “Bugün bir Anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğuyoruz. Tarih yeniden yazılıyor, her şey yeniden başlıyor” diyerek, yıl sonuna kadar evine girmeyen tek bir depremzede kalmayacaklarına yönelik kararlılıklarını dile getirdi.

TESLİM EDİLEN KONUT SAYISI ARTIYOR

Hatay’da 18 bin 348, Malatya’da 11 bin 047, Kahramanmaraş’ta 6 bin 411 ve diğer illerde daha birçok konut ve iş yeri hak sahiplerine teslim edildi. Bugüne kadar 304 bin 836 konut ve iş yeri teslim edildiği bildiriliyor. Ayrıca, 1.5 milyar TL yatırımla 212 derslikli 12 yeni okul da hizmete açıldı. 2025 yılı sonunda, toplam 452 bin 983 bağımsız bölümün teslim edilmesi hedefleniyor.