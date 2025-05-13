“300 Milyar Dolarlık Anlaşmalar İmzaladık”

SUUDİ ARABİSTAN-ABD YATIRIM FORUMU DÜZENLENDİ

Suudi Arabistan-ABD Yatırım Forumu, ABD Başkanı Donald Trump’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Forumda konuşan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin ABD ile olan ilişkilerine dikkat çekti. Bin Selman, “Ülkemizin ABD ile 92 yıl önce başlayan derin bir ekonomik ilişkisi bulunmaktadır. Bugün ABD ile 600 milyar dolarlık ortaklık fırsatları üzerinde çalışıyoruz. Ortak yatırımlar, ABD ile ekonomik ilişkilerimizin en önemli dayanaklarından biridir.” ifadelerini kullandı.

ANLAŞMA DETAYLARI

Bin Selman, Suudi Arabistan’ın bölgedeki en büyük ekonomi olduğunu vurgulayarak, “ABD ile değeri 300 milyar doları aşan anlaşmalara imza attık.” dedi. 2013 ile 2024 yılları arasında ABD-Suudi Arabistan arasındaki ticaret hacminin 500 milyar dolara ulaşacağını belirten Veliaht Prens, “Suudi Arabistan’daki yabancı yatırımların dörtte biri ABD şirketlerinden oluşuyor.” şeklinde bilgi paylaştı.

TRUMP VE SELMAN GÖRÜŞMESİ

Orta Doğu turu çerçevesinde Suudi Arabistan’a giden Trump, başkent Riyad’daki Yemame Sarayı’nda Bin Selman ile bir araya geldi. İki lider, Stratejik Ekonomik Ortaklık Belgesi’ni imzaladı. Anlaşmalar, adalet, sağlık, uzay, gümrük ve hava taşımacılığı gibi çeşitli alanları kapsıyor.

İMZALANAN ANLAŞMALARIN KAPSAMI

İmzalanan anlaşmalar arasında, ABD ve Suudi Arabistan savunma bakanlıklarıyla yapılan; Suudi Arabistan ordusunun modernizasyonu ve geliştirilmesine ilişkin mutabakat ile enerji ve savunma sektöründe birçok anlaşma yer alıyor. Ayrıca, Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD ile Suudi Arabistan arasında “değeri 142 milyar dolar olan tarihteki en büyük silah satış anlaşmasının” imzalandığına dikkat çekildi.