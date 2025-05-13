“300 Milyar Dolarlık Anlaşmaları İmzaladık”

SUUDİ ARABİSTAN-ABD YATIRIM FORUMU YAPILDI

Suudi Arabistan’da düzenlenen yatırım forumuna ABD Başkanı Donald Trump da katıldı. Forumda konuşan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin ABD ile olan ilişkilerine dair bilgiler verdi. “Ortak yatırımlar, ABD ile ekonomik ilişkilerimizin en önemli dayanaklarından biridir.” diyen Bin Selman, ABD ile 92 yıl önce başlayan derin ekonomik ilişkilerin mevcut olduğunu belirtti.

ORTAKLIK FIRSATLARI VE ANLAŞMALAR

Bin Selman, “Bugün ABD ile 600 milyar dolarlık ortaklık fırsatları üzerinde çalışıyoruz.” sözleriyle geleceğe yönelik planlarına dikkat çekti. Ayrıca, Suudi Arabistan ekonomisinin bölgedeki en büyük ekonomi olduğuna vurgu yaparak, “ABD ile değeri 300 milyar doları aşan anlaşmalara imza attık.” şeklinde ifade etti. 2013 ile 2024 yılları arasında ABD ve Suudi Arabistan arasındaki ticaret hacminin 500 milyar dolara ulaşacağını duyurdu. Aynı zamanda, Suudi Arabistan’daki yabancı yatırımların dörtte birinin ABD şirketlerinden oluştuğunu aktardı.

TRUMP VE SELMAN GÖRÜŞMESİ

Orta Doğu turuyla Suudi Arabistan’a gelen Trump, başkent Riyad’daki Yemame Sarayı’nda Bin Selman ile bir araya geldi. Bu buluşmada “Stratejik Ekonomik Ortaklık Belgesi” imzalandı. Anlaşmalar, adalet, sağlık, uzay, gümrük ve hava taşımacılığını kapsayacak şekilde geniş bir yelpazeye yayılıyor.

ANLAŞMALARIN DETAYLARI

İmzalanan anlaşmalar arasında Suudi Arabistan ordusunun gelişimi ve modernizasyonuna yönelik mutabakat bulunurken, enerji ile savunma sektörlerinde de diğer önemli anlaşmalar yapıldı. Beyaz Saray’dan gelen açıklamalara göre, “ABD ile Suudi Arabistan arasında, değeri 142 milyar dolar olan tarihteki en büyük silah satış anlaşması” da imzalanmış durumda.