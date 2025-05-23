329-projeye-3-6-milyar-lira-hibe

PROJELERE YARDIM DESTEĞİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, “IPARD III Programı 3. Başvuru Çağrı İlanı” çerçevesinde hayvancılık sektöründe yapılan 329 projenin değerlendirme sürecinin tamamlandığını duyurdu ve toplamda 3,6 milyar lira hibe desteği verileceğini belirtti. Yumaklı, bu konuyla ilgili açıklamalarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

329 PROJE ONAYLANDI

Değerlendirmelerin sonucunu aktaran Yumaklı, “Süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimi yapan işletmelerden değerlendirme süreci tamamlanan ve uygun bulunan 329 proje, toplamda 3,6 milyar lira hibe desteği almaya hak kazandı.” dedi. Bu projelerin, girişimcilerin hedeflerine ulaşmalarında önemli bir adım olduğunu ifade etti.

YATIRIM BÜYÜYOR

Yumaklı, 329 girişimcinin projeleri tamamladığında, ülke ekonomisine 6 milyar lira tutarında bir yatırım kazandıracaklarını vurguladı. Ayrıca, “Bu desteklerle üretimi artırıyor, istihdam sağlıyor, kırsal kalkınmayı destekliyoruz. AB standartlarında modern yatırımlar hayata geçiriyoruz.” açıklamasında bulundu. Hayvansal üretimin güçlenmesi için sağlanan bu desteklerin ülkeye faydalı olmasını umduğunu ifade etti.