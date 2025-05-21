35 İlde Seçim Anketi Sonuçları Açıklandı

ANKET ÇALIŞMASI GENİŞLİYOR

ORC Araştırma, başlattığı anket çalışmasını 15 il yerine 35 ile genişletti. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti’nin büyük katkılarıyla yürütülen Terörsüz Türkiye sürecinin toplum üzerindeki etkileri ise dikkat çekiyor.

SÜREÇ OYLARDA DEĞİŞİKLİKLER YARATIYOR

Bu sürecin, AK Parti, MHP ve CHP oylarında belirgin değişimlere yol açtığı, anket verileriyle ortaya çıktı. “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusunun 35 ildeki sonuçları ise merakla bekleniyor. Anket sonuçları göze çarpan detaylarla paylaşıldı!