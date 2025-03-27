36 Bin Kişiye 10 Milyar Dolandırıcılık İddiası

YARGILAMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Yalova’daki otellerde devre mülk ve ücretsiz tatil vaadiyle 36 bin kişiyi dolandırdığı iddia edilen 38 sanığın yargılamasına ikinci günde de devam ediliyor. Bu duruşma üç gün sürecek ve tutuklu olan 9 sanığın savunması ikinci günde sona erdi. Diğer sanıkların savunmaları ise sürüyor.

ORGÜT OLDUKLARINI KABUL ETMİYOR

Mahkemede ilk kez savunma yapan Orhan Karaderili, dolandırıcılık ve rüşvet vermekten yargılanarak, çıkar amaçlı suç örgütünün lideri olmakla suçlanıyor. Karaderili, “Elimde kelepçelerle buraya gelerek savunma yapacağım, ne acı. Mağdur olarak burada olmam gerekirdi. Biz örgüt değil turizm firmasıyız. 200 milyon doların üzerinde yatırımlar yaptık. Bu duruma düşmekten dolayı utanç duyuyorum.” şeklinde konuştu.

TATİL SATIŞLARIYLA İDDİALARINI REDDEDİYOR

Karaderili, genel olarak köylerinde tatil yapan vatandaşlara devre tatil sattıklarını ifade etti. “Hangi dolandırıcı 160 milyon dolar gömer?” diye soran Karaderili, “Yalova’da oluşmuş bir algı var. İddianameye göre, ben 30 yıldır örgüt yöneticisiyim, PKK 40 yıl, ben 30 yıl. Yaklaşık 3 yıldır soruşturma yürütülüyor hakkımızda.” dedi. Ayrıca, aralarında Yusuf Atala’nın da bulunduğu tutukluların yanı sıra, kendisinin de masum olduğunu öne sürdü.

BİLGİ ÇALARAK DOLANDIRIYORLAR

Daha önce şirketle çalışıp ayrılan personellerin müşteri bilgilerini çalarak dolandırıcılık yaptığını öne süren Karaderili, “Data hırsızlığı yaparak bazıları ayrı firma kurarak asıl dolandırılan benim. 2019’dan beri var bu dolandırıcılık.” ifadelerini kullandı. Sürekli müşterilerin arandığını belirten Karaderili, “Ben bugüne kadar kimseyi dolandırmadım. 1 buçuk milyon insana konaklama yaptırmışım.” şeklinde savunmalarını sürdürdü.