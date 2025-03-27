36 Bin Kişiyi Dolandıran Suç Örgütü Davası

YARGILAMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Yalova’daki otellerinde devre mülk ve ücretsiz tatil taahhüdü ile 36 bin kişiyi ağırlayan ve bu kişilerle sözleşme imzalatıp 10 milyar liradan fazla dolandırdığı iddia edilen 38 sanığın yargılaması ikinci günde devam ediyor. Üç gün sürecek duruşmalarda, tutuklu sanıkların savunmaları sürüyor. İkinci günde, tutuklu sanıkların savunmaları tamamlanırken diğer sanıkların savunmaları devam ediyor.

ÖRGÜT DEĞİL, TURİZM FİRMASIYIZ

Dolandırıcılık ve rüşvet vermek suçlamasıyla yargılanan Orhan Karaderili, mahkemede ilk kez savunma yaptı. Karaderili, “Meşhur devre mülk, devre tatil dolandırıcısı 36 bin kişiyi milyarlarca lira dolandıran örgüt üyesi olarak anılarak maalesef buradayım. Elimde kelepçelerle buraya gelerek savunma yapacağım, ne acı. Mağdur olarak burada olmam gerekirdi. Biz örgüt değil turizm firmasıyız. 200 milyon doların üzerinde yatırımlar yaptık. Bu duruma düşmekten dolayı utanç duyuyorum.” diyerek yaşadığı durumu ifade etti.

DOLANDIRICILIK İDDİALARI

Karaderili, genel olarak köylerinde tatil yapan insanlara devre tatil sattıklarını belirtirken, “Hangi dolandırıcı 160 milyon dolar gömer? Hep tesis ve arazi aldım. Buraya gelmemin Yalova’da oluşmuş bir algısı var.” dedi. Yaklaşık 3 yıldır soruşturma yürütüldüğünü ve haklarında birçok dava açıldığını söyleyen Karaderili, “4-5 bin davanın oluşması tüketici davası hakkımızda bir algı oluşturdu. 32 bin 400 tane dava olduğu söyleniyor.” şeklinde konuştu.

ASLİ MAĞDUR OLDUĞUNU İDDİA EDİYOR

Önceki çalışanların müşteri bilgilerini çalarak dolandırıcılık yaptığını ifade eden Karaderili, “Bir iddianame oluşturulmuş, bunun sebebi algı. Biz masum olduğumuza inanmanızı bekliyorum, çünkü masumuz.” dedi. Karaderili, 15-20 personel hakkında şikayetçi olduklarını ve bunun dolandırıcılık faaliyetleri ile ilgili olduğunu belirtti. “Ben bugüne kadar kimseyi dolandırmadım. Ben 1 buçuk milyon insana konaklama yaptırmışım.” diyerek kendisinin dolandırıldığını ifade etti. Yalova’ya 160 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını ve bu süreçte büyük mağduriyet yaşadıklarını ekledi.

Yargılama süreci devam ederken, tutuklananlar arasında tanınmış oyuncu Yusuf Atala’nın da bulunduğu dikkat çekiyor. Karaderili, “Bir dolandırıcı neden 25 milyon dolar banka kredisi kullanır? Rüşvetle de alakam yok. Ben örgüt lideri değilim. Bundan büyük utanç duyuyorum, tahliye olmak istiyorum.” dedi.