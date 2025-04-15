36 İli Zirai Don Vurdu!

Türkiye’nin İllerinde Zirai Don Etkisi

Türkiye’nin 36 ilinde meydana gelen zirai don olayı, tarım ürünlerinin zarar görmesine yol açtı. Bazı bölgelerde sıcaklıklar gece eksi 10 derecenin altına düşerek, tarımsal ürünlerde kayıplara neden oldu. Bu durumun marketlerde ve pazarlarda rekolte düşüşü olarak yansıması bekleniyor.

Meyve Fiyatlarındaki Yükseliş

Uzmanlar, özellikle meyve fiyatlarında önemli artışlar olabileceğini öngörüyor. Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, yaşanan zararı değerlendirerek, “O kadar çok üründe zarar oldu ki saymakla bitmez. Tabii, bu kadar zararın sonucunda üretimde ciddi bir düşüş bekleniyor.” ifadelerini kullanıyor.

Tüketicilerin Durumu

Yıldırım, üretimdeki azalma ile birlikte fiyatların artacağını vurgulayarak, “Sadece çiftçi değil, tüketici de bundan ciddi anlamda etkilenecek.” sözleriyle durumu özetliyor. Bu şartlar altında, hem üreticilerin hem de tüketicilerin karşılaşacağı zorluklar, tarım sektöründeki gelişmeleri izlemeyi gerektiriyor.