4 Büyüklerin 10 Yıllık Penaltı Sayıları

PENALTILARDA GALATASARAY ÖNDE

Süper Lig’de 4 büyük kulüp olan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’un son 10 yılda kazandığı penaltı sayıları incelendi. Bu konunun sosyal medya da tartışılmasının ardından, Beşiktaşlı taraftarlar arasında büyük bir rahatsızlık oluştu. Ligde yaşanan heyecan ve çekişme ortamında, 4 büyüklerin daha fazla penaltı kazanması dikkat çekiyor ve bu durum taraftarların yorumlarına yön veriyor.

Transfermarkt verilerine göre, Süper Lig’de 4 büyüklerin son 10 sezon boyunca kazandıkları penaltı sayıları şöyle sıralanıyor: Trabzonspor’un rakip kaleye 78 penaltı ile çıktığı gözlemlendi. Bu sayı, kulüpler arası rekabetin büyüklüğünü ve adalet algısını etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.