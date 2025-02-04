4 Şubat 2025 Güncel Döviz Kurları

DÖVİZ KURLARINDA SÜREKLİ HAREKETLİLİK

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, hem iç hem de dış piyasayı etkileyerek vatandaşlar ve yatırımcılar için önemli bir konu olmaya devam ediyor. 4 Şubat Salı günü döviz kurlarındaki hareketlilik sürüyor. Dolar ve euro kurlarının güncel değerlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Dolar/TL alış fiyatı 35,9884 lira, satış fiyatı ise 35,9949 lira olarak işlem görüyor. Euro’nun TL karşılığı ise alışta 37,1944 lira, satışta ise 37,2020 lira seviyesinden işlem gerçekleştiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’e yönelik %10 oranında ek gümrük vergisini uygulamaya koyarak, küresel varlık fiyatlarında dalgalanmalara yol açıyor. Trump, Çin ile önümüzdeki 24 saat içinde masaya oturabileceklerini ifade ederken, eğer anlaşmaya varılamazsa bu ek vergilerin artabileceğine dair uyarıda bulundu. Bu gelişmeler doğrultusunda dolar endeksi %0,1 oranında düşüş göstererek 108,9 seviyelerine geriledi. Trump’ın ülkesinin başlıca ticaret ortaklarıyla yaşadığı gerilimler, küresel ticaret üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği endişesiyle yatırımcıların karar süreçlerinde önemli bir faktör haline geliyor.

Analistlere göre, gün içerisinde yurtiçinde reel efektif döviz kuru ve finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları ile yükümlülükleri dikkatlice izlenirken, yurtdışında ABD’deki JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri gibi ekonomik veriler yakından takip ediliyor. Teknik açıdan dolar endeksinde 109,5 seviyesi direnç noktası, 108 seviyesi ise destek noktası olarak öne çıkıyor.