46 Kişinin Hesaplarından 14 Milyon Çalındı

İŞLEM YAPILAN YENİ OPERASYON

İnternet üzerinden ücretli içeriklerin yasadışı yayınını sağlayan uygulamalar aracılığıyla 46 kişinin banka hesaplarından toplam 14 milyon 714 bin 354 lira çalındığı açıklanan şüpheliler hakkında geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli yapılan bu harekette, 21 ildeki düzenlemede 43 kişi gözaltına alındı. Toplamda 27 şüpheli tutuklandı.

İNAT BOX UYGULAMASI İNCELEME ALTINDA

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Bürosu’nun yönlendirmesiyle, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen araştırmalarda, ‘İnat Box’ isimli uygulamanın cep telefonlarına indirilerek, kullanıcıların ücretli dizi, film ve spor yayınlarını yasadışı biçimde izledikleri tespit edildi.

GECE SAATLERİNDE HESAPLARA GİRİŞ

Şüphelilerin zararlı yazılım yardımıyla, özellikle gece saatlerinde uygulama aracılığıyla içerik izleyen kişilerin internet bankacılığı hesaplarına yetkisiz erişim sağladığı belirlendi. Bu yöntemle 46 kişinin hesaplarından 14 milyon 714 bin 354 lira gibi büyük bir haksız kazanç elde edildi. Finansal analizler, banka kamera kayıtları, HTS ve baz istasyonu sinyal incelemeleri sonucunda 75 şüpheli belirlendi. Bunlardan 7’sinin cezaevinde, 1’inin ise yurtdışında bulunduğu öğrenildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONUN DETAYLARI

26 Ağustos’ta gerçekleştirilen İstanbul merkezli 21 ildeki eş zamanlı operasyonda, toplamda 67 şüpheliden 43’ü gözaltına alındı. Operasyon sonrası 10 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 33 şüpheli Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılıkta sorguları tamamlanan 27 kişi tutuklanırken, 4’ü adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi ve hakimlikçe sorgusu yapılan 27 şüpheli tutuklandı.