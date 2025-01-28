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5 Kamu Kurumu Personel Alımı Yapacak

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PERSONEL ALIMI DUYURUSU

5 farklı kamu kurumu, öğretim üyesi, araştırma görevlisi, sürekli işçi ya da sözleşmeli personel unvanlarında toplam 48 personel alımı gerçekleştirecek. Bu kadrolar arasında 13 öğretim üyesi, 5 araştırma ve öğretim görevlisi, 1 sürekli işçi ve 29 sözleşmeli personel yer alıyor. Kamuda kariyer fırsatı arayan bireyler için Doğuş Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin ilgili ilanları şu şekildedir:

ÜNİVERSİTE İLAN DETAYLARI

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, 3 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Başvurular, 10 Şubat 2025 tarihi mesai saatine kadar e-Devlet Kapısı üzerinden “İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti aracılığıyla ya da Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden online yapılmalıdır.

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ ALIMI

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 26 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Başvuru süreci ve detayları, ilgili üniversitenin resmi web adresinden takip edilebilir.

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