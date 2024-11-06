“5 Yaşındaki Eda Nur’un Ölümü İddianamesi Kabul Edildi”

Olay Hakkında Soruşturma Tamamlandı

Küçükçekmece’deki bir parkta İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin açtığı çukura düşerek hayatını kaybeden 5 yaşındaki Eda Nur Gezer’in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kısa bir süre önce sona erdi. İddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas ile birlikte 9 kişinin “taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. İddianamenin Küçükçekmece 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesi sonrasında sanıkların yargılanmasına 25 Aralık’ta başlanacak. İddianamede Eda Nur Gezer maktul olarak yer alırken, ailesinin iki ferdi müşteki olarak belirlendi ve diğer 9 kişi sanık listesinde yer aldı.

Olayın Ayrıntıları ve Çukurun Özellikleri

26 Nisan günü, Eda Nur Gezer’in akrabalarıyla piknik yapmak amacıyla Menekşe Sahil Parkı’na geldiği, bu esnada park içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan çukura düştüğü ifade edildi. Açıklanan bilgilere göre, çukurun boyutları 428 cm uzunluğunda, 205 cm genişliğinde ve 135 cm derinliğinde olup içerisinde su bulunduğu aktarıldı. Hastaneye kaldırılan Eda Nur, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen raporda “Çocuğun suda boğulma dışında travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delilleri yoktur,” denildi.

Su Arızası ve Sorumluluklar

Soruşturma sırasında yapılan araştırmada, Menekşe Sahil Parkı’ndaki su arızası ile ilgili İSKİ kayıtlarında herhangi bir kayda ulaşılamadığı belirtilirken, İSKİ’nin mevcut veya bilinmeyen tesisat hatlarının bakımından sorumlu olmadığı ifade edildi. Kazı çalışmasının sorumluluğunun ise Menekşe Sahil Parkı’ndan sorumlu İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’na bağlı yüklenici İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ’ye ait olduğu kaydedildi. Olay yerinde yapılan incelemede, suyun yüzeye çıkarak baloncuk oluşturduğu ve toprağın belli bölgelerinde zeminin balçık kıvamına geldiği gözlemlendi. Çocuk parkının bu durumun yaklaşık 10-15 metre uzağında bulunduğu belirlendi.

Güvenlik Önlemleri Yetersizdi

Yapılan incelemelerde, kazı alanının etrafının kapatılmadığı, giriş ve çıkışların engellenmediği, önlem alınmadığı ve tehlikeli bölgenin işaretlenmediği ortaya kondu. Ayrıca, görünür şekilde uyarı levhalarının yerleştirilmediği, kazı çalışmasının ehil bir kişi gözetiminde yapılmadığı savunuldu. Tüm bu unsurlar, olayın meydana gelmesinde büyük bir rol oynadığına dair bulgular sundu.