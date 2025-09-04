Gündem

50 Dakika Sürdü: Erdoğan-Bahçeli Görüşmesi Bitti

GÖRÜŞME DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Ziyaret, Bahçeli’nin Türkmenbeyi Caddesi’ndeki evinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eve geldiğinde kapıda Bahçeli tarafından karşılandı.

GÖRÜŞME SÜRESİ

Erdoğan ve Bahçeli, samimi bir şekilde tokalaşarak gazetecilere fotoğraf için poz verdikten sonra görüşmeye geçti. Basına kapalı olan bu buluşma, toplamda 50 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı konutun kapısından uğurladı.

Katil, cinayet günü kampüse alındı

Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan cinayetle ilgili 15 yaşındaki Hilal Özdemir'i vuran Ayberk Kurtuluş'un olay günü kampüse iki kez güvenlik kontrolünden geçmeden girdiği belirlendi.
