50 Yıl Önce Çalınan Eser Bulundu

POLONYA ULUSAL MÜZESİ’NDEN ÇALINAN TABLO KAYIPLARDAN BULUNDU

Polonya Ulusal Müzesi’nden tam 50 yıl önce çalınmış olan Pieter Brueghel de Jonge imzalı sanat eseri, Hollanda’da ortaya çıktı. Eserin geçen yılsonunda Gouda Müzesi’nde sergilendiği, ancak çalıntı sanat eserleri listesinde yer aldığı bilinmiyordu.

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Bu değerli eserin kimliği belirsiz bir kişiden ödünç alındığı ifade edildi. Olayla ilgili olarak yetkililer inceleme başlattı. Polonya, çalınan tabloyu geri almak için hukuki yardım talebinde bulundu. Yetkililerin açıklamasına göre, Polonya’nın bu konuda kararlı adımlar attığı bildiriliyor.