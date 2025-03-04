Gündem

50 Yıl Önce Çalınan Eser Bulundu

50-yil-once-calinan-eser-bulundu

POLONYA ULUSAL MÜZESİ’NDEN ÇALINAN TABLO KAYIPLARDAN BULUNDU

Polonya Ulusal Müzesi’nden tam 50 yıl önce çalınmış olan Pieter Brueghel de Jonge imzalı sanat eseri, Hollanda’da ortaya çıktı. Eserin geçen yılsonunda Gouda Müzesi’nde sergilendiği, ancak çalıntı sanat eserleri listesinde yer aldığı bilinmiyordu.

EŞYALARIN KAYNAĞI VE İNCELEME SÜRÜYOR

Bu değerli eserin kimliği belirsiz bir kişiden ödünç alındığı ifade edildi. Olayla ilgili olarak yetkililer inceleme başlattı. Polonya, çalınan tabloyu geri almak için hukuki yardım talebinde bulundu. Yetkililerin açıklamasına göre, Polonya’nın bu konuda kararlı adımlar attığı bildiriliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Türkiye’de Hava: İstanbul Soğuyor, Ege Fırtınalı

Meteoroloji, 4 Mart için İstanbul’da düşen sıcaklıklar, Doğu'da kar ve çığ riski ile Marmara, Ege'de fırtınamsı rüzgar, Güneydoğu’da toz taşınımı uyarısı yaptı.
Gündem

Türkiye’de Hava Durumu Uyarıları: Soğuk, Kar, Fırtına

Meteoroloji, 4 Mart için İstanbul'da soğuyan hava, Doğu'da kar ve çığ riski, Marmara-Ege'de fırtına, Güneydoğu'da ise toz taşınımı uyarısı yaptı. Hava durumu dikkatle izlenmeli.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.