50 Yıl Önce Çalınan Eser Bulundu

POLONYA ULUSAL MÜZESİ’NDEN ÇALINAN TABLO HOLLANDA’DA BULUNDU

Polonya Ulusal Müzesi’nden tam 50 yıl önce çalınan eser, ressam Pieter Brueghel de Jonge’ya ait olarak Hollanda’da gün yüzüne çıkıyor. Tablonun, çalıntı sanat eserleri listesinde olmadığını düşündürerek, geçtiğimiz yılın sonunda Gouda Müzesi’nde sergilendiği ortaya çıktı.

ESERİN KAYNAĞI VE İNCELEME SÜRECİ

Hollandalı yetkililer, bu değerli eserin kimliği belirsiz bir kişiden ödünç alındığını ve bu konuyla ilgili bir inceleme sürecinin başlatıldığını bildirdi. Polonya hükümeti, eserin geri iadesi için resmi olarak talepte bulunmuş olup, hukuki destek talep ettiklerini de duyurdu.