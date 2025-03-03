Gündem

50 Yıl Önce Çalınan Eser Bulundu

50-yil-once-calinan-eser-bulundu

POLONYA ULUSAL MÜZESİ’NDEN ÇALINAN TABLO HOLLANDA’DA BULUNDU

Polonya Ulusal Müzesi’nden tam 50 yıl önce çalınan eser, ressam Pieter Brueghel de Jonge’ya ait olarak Hollanda’da gün yüzüne çıkıyor. Tablonun, çalıntı sanat eserleri listesinde olmadığını düşündürerek, geçtiğimiz yılın sonunda Gouda Müzesi’nde sergilendiği ortaya çıktı.

ESERİN KAYNAĞI VE İNCELEME SÜRECİ

Hollandalı yetkililer, bu değerli eserin kimliği belirsiz bir kişiden ödünç alındığını ve bu konuyla ilgili bir inceleme sürecinin başlatıldığını bildirdi. Polonya hükümeti, eserin geri iadesi için resmi olarak talepte bulunmuş olup, hukuki destek talep ettiklerini de duyurdu.

ÖNEMLİ

Gündem

Engelli Çocukla Çatıda İntihara Kalkıştı

Yalova'da bunalıma giren 45 yaşındaki B.S.S., 8 yaşındaki engelli oğlu ile yüksek bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu; ekipler tarafından ikna edildi.
Gündem

Öldürüldüğü 19 Yıl Sonra Öğrenildi

Fethiye'de 19 yıl kayıp olan Erdoğan Bozkurt'un kemikleri bulundu; yapılan incelemenin ardından defnedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.