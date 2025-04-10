500 Kutuda Yangın Başlayabilir!

TBMM KARTAL KAYA OTEL YANGINI ARAŞTIRMA KOMİSYONU ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR

TBMM Kartalkaya Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, Meclis’teki çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Komisyonun son toplantısında, İstanbul’daki yangın riski masaya yatırıldı. İstanbul Üniversitesi’nden akademisyenler Dr. Ali Derdar Gültek ile Dr. Uğur Emre Temelli, megakentin yangın riskine dair milletvekillerine bilgi sundu.

BİR ANDA 500 KUTUDA YANGIN BAŞLAYABİLİR

Dr. Gültek, doğal afetlerin birbirini tetikleme ihtimaline dikkat çekerek, “İstanbul’da olası 7 ve üzeri büyüklükte bir depremin 500 doğalgaz servis kutusunda aynı anda yangın çıkarma olasılığı bulunuyor” dedi. Bu konudaki hazırlık ve yatırımların 1999 yılından bu yana yapılmaya çalışıldığını belirten Gültek, Şişli, Maslak ve İkitelli gibi otel, rezidans ve iş merkezlerinin yoğun olduğu bölgelerde İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığı ile ortak bir çalışma yürüttüklerini anlattı.

SISTEMLERDEN HABERSİZ İSİMLER

Türkiye gazetesinin haberine göre, birçok yangın söndürme ve algılama sisteminin kurulu olduğu fakat unutulmuş halde bırakıldığını söyleyen Gültek, “Bizimle beraber binayı gezen yönetici ya da teknik kişi ‘Bizde böyle sistem mi vardı?’ diye tepkiler veriyordu” ifadesini kullandı.

TARİHİ YARIMADA’DAKİ RİSKLER

Dr. Gültek, tarihi Yarımada’daki ahşap yapı stokunun yarattığı yangın tehlikesine dikkat çekerek, olası bir deprem durumunda yangın çıkma olasılığı üzerine Boğaziçi Üniversitesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin birlikte çalıştığı bir hasar tespit simülasyonunun bulunduğunu kaydetti. İstanbul’da meydana gelecek olası bir deprem ile yaşanacak yangının ülke ekonomisine verebileceği ciddi zarara değinen Gültek, 10 yıl önce 60 büyük fabrikada yaptıkları incelemelerde bu fabrikaların çoğunda basit bir yangın duvarının bile bulunmadığını ifade etti. İncelenen tesislerin yüzde 70’inde algılama sistemlerinin bozuk olduğunu belirten Gültek, neredeyse tamamında aydınlatma sistemlerinin de çalışmadığını söyledi.

ACİL YAPILMASI GEREKENLER

Dr. Uğur Temelli ise tarihi yapılarda yangın riski ve müdahale zorluklarına dikkat çekerek, “Bu yapıların kullanım amaçlarının çeşitlenmesiyle yangın yükü ve riski giderek arttı” dedi. İstanbul’daki tarihi mekanlarda daha önce çıkmış yangınlara atıfta bulunan Temelli, “Buralarda yangın geri dönüştürülebilir bir risk değil. Özel önem gerektiren bir süreç” ifadelerini kullandı. Temelli, “Acilen bir ulusal yangın veri sistemi kurulmalı, yangın yönetmeliği güncellenmeli, iş yeri ve konutlar birbirinden ayrılmalı, Yangın Güvenliği Koordinasyon Merkezi ve Ulusal Yangın Laboratuvarı kurulmalı” şeklinde önerilerde bulundu.