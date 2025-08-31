500 Tl’lik Para İhtimali Kavga Çıkardı!

ADANA’DA KİRA TARTIŞMASI KANLI BİTTİ

Adana’nın Kozan ilçesinde, 500 TL’lik şofben parası yüzünden çıkan tartışmada, kiracısı Hüseyin Başak’ı (70) darbederek hayatına son veren öğretmen Yener Rüzgar (42) ve eşi Nurhan Rüzgar (38) tutuklandı. Olay, ilçeye bağlı Kuytucak Mahallesi’nde, Savruk Yaylası’nda gerçekleşti. Yener Rüzgar, dört yıldır kiracısı olan Hüseyin Başak’tan bozuk durumda olan şofben için 500 TL talep etti. Başak, şofbeni kullanmadığını ve bu nedenle parayı vermek istemediğini belirtti. Bunun üzerine taraflar arasında bir tartışma başladı.

OLAYIN KAVGAYA DÖNÜŞMESİ

Kısa sürede tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Yener Rüzgar ve eşi Nurhan Rüzgar, sopa ve demir levye ile Hüseyin Başak’a saldırdı. Saldırının ardından çift olay yerinden kaçtı. Darp sonucu yere yığılan Başak, ailesinin durumu bildirmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatını kaybetti.

ÇİFTİN YAKALANMASI VE HUKUKİ SÜREÇ

Olayın ardından kaçan Yener ve Nurhan Rüzgar, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Hüseyin Başak’ın cenazesi, inceleme yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. İşlemlerinin ardından aile tarafından cenaze alınıp defnedildi. Jandarma işlemleri tamamlanan Rüzgar çifti, adliyeye sevk edildi. Mahkeme kararıyla çift, tutuklanarak cezaevine gönderildi.