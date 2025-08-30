500 TL’lik Tartışma Can Aldı! Öldürdü

ADANA’DA TARİHİ OLAY

Adana’nın Kozan ilçesinde, 500 TL tutarındaki bir şofben parası yüzünden yaşanan bir tartışma sonuçlandı. Kiracısına şiddet uygulayarak hayatını kaybettiren öğretmen Yener Rüzgar (42) ve eşi Nurhan Rüzgar (38) tutuklandı. Olay, Kuytucak Mahallesi Savruk Yaylası’nda dün gerçekleşti. Yener Rüzgar, 4 yıldır kendisinin kiracısı olan Hüseyin Başak’tan bozuk durumda olan şofbeni için 500 TL talep etti. Ancak Hüseyin Başak, şofbeni kullanmadığını öne sürerek parayı vermek istemedi. Bu durum, taraflar arasında bir tartışma çıkmasına sebep oldu.

TARTIŞMADAN KAVGAYA DÖNÜŞÜM

Tartışma, kısa süre içinde kavgaya döndü ve Yener Rüzgar ile eşi, sopa ve demir levye kullanarak Hüseyin Başak’a saldırdı. Ardından olay mahallinden kaçtılar. Darp edilen Hüseyin Başak yere yığıldı. Ailesinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Başak’ın hayatını kaybettiğini doğruladı. Olay sonrasında kaçan çift, jandarma ekiplerinin tahkikatı sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Hüseyin Başak’ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’na götürülmek üzere incelemeye alındı. Yapılan işlemlerin ardından cenaze, ailesi tarafından teslim alınarak defnedildi.

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yener Rüzgar ve eşi Nurhan Rüzgar, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan çift, yargı sürecinin başlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu olay, toplumda ciddi bir infial yarattı ve şiddetin sonuçlarının ne denli ağır olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.