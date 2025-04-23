6.2 Mw Büyüklüğündeki Depremin Sesi Kaydedildi!

İstanbul’un Silivri Açıklarında Deprem

İstanbul’un Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu durum, büyük bir panik yaratarak vatandaşların sokağa çıkmasına sebep oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi’nde saat 15.12’de 4.9 büyüklüğünde başka bir deprem olduğunu duyurdu. Kocaeli Üniversitesi’nden Dr. Hamdullah Livaoğlu ve Doç. Dr. Erman Şentürk, Silivri açıklarındaki depremin sismik verilerini analiz etti.

DEPREMİN SESİNİ KAYDETTİLER

Uzmanlar, depremin en yüksek yer ivmesini kaydeden istasyonun Doğu-Batı bileşeninden elde edilen sismik sinyali işitilebilir bir kayda dönüştürdü. Konuyla ilgili açıklama yapan Kocaeli Üniversitesi’nden Dr. Hamdullah Livaoğlu ve Doç. Dr. Erman Şentürk, şöyle söyledi: “6.2 Mw büyüklüğündeki depremin en yüksek yer ivmesini kaydeden istasyona ait Doğu-Batı bileşenli deprem sinyali analizi ve işitilebilir ses formu. Ses, tiz bir şekilde sakin başlayıp ana şokun tok bir sesle boşalttığı enerjiyi spektral güç yoğunluğu olarak temsil ediyor. Depremin sesi olmaz, titreşim frekansları karakterize edilir ve işitilebilir hale dönüştürülür. Deprem ses fenomeni sismolojide kantitatif bir ölçüt olmayıp, odaktan yayılıp, yer küreyi sarsan sismik dalgaların zemine ulaşmasının farklı bir biçimde tezahürüdür.”