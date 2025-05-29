6 Bölgeyi Etkileyecek Kuvvetli Yağışlar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 29 Mayıs Perşembe günü hava durumuna ilişkin tahminlerine göre, öğle saatlerinden itibaren iki bölge dışında kuvvetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve güney kesimlerde biraz düşmesi, genel olarak ise mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Rüzgar, genellikle kuzeyden, doğu kesimlerde ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan bölgelerde ise yağış anında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

YEREL ŞİDDETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT

İç Anadolu’nun güney kesimleri (Kayseri hariç), Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Antalya’nın iç bölgesi, Kahramanmaraş’ın ve Trabzon’un batı kesimleri, Giresun’un doğu kesimlerinde yağışların kuvvetli olması tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Balıkesir’de sıcaklık 26°C, parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülüyor. Öğle saatlerinde kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Edirne’de sıcaklık da 26°C, parçalı ve çok bulutlu bir hava durumu öne çıkıyor. İstanbul 23°C, Kırklareli 24°C sıcaklıklarıyla parçalı ve çok bulutlu kalacak ve bu akşam ile yarın öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebiliyor.

EGE BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Afyonkarahisar’da hava 22°C, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçiyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Denizli 28°C sıcaklıkla, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. İzmir de 28°C ile parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Muğla’da sıcaklık 25°C, öğle saatlerinde yine iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.

AKDENİZ BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Adana’da hava 26°C parçalı ve çok bulutlu olacak. Yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış gözlemleniyor ve sabah ile öğle saatlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Antalya 27°C sıcaklıkla parçalı ve çok bulutlu bir gün geçirecek, öğle saatlerinde iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış öngörülüyor. Hatay’da 25°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava durumu bekleniyor. Isparta’da 23°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış için öğle saatlerinde yine yer yer kuvvetli yağış tahmini bulunuyor.