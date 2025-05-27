6 İlde Siber Dolandırıcılık Operasyonu Yapıldı

YATIRIM AMAÇLI DOLANDIRILMA OLAYI

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde yaşayan S.D.G., sosyal medya aracılığıyla yatırım amacıyla paravan şirketlere toplamda 4 milyon 530 bin lira para gönderdi. Ancak bu şirketlerden herhangi bir geri dönüş alamayan vatandaş, dolandırıldığını anlayarak adli makamlara başvurdu.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLARLA YAKALANDILAR

Yalova İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gönderilen paraların Y.Ö., E.A., E.G., H.C.P., M.K. ve A.B.T. isimli şüphelilere ait şirket hesaplarına aktarılmış olduğunu belirledi. Bu altı kişi, Denizli, Sakarya, Adana, Muğla, Kahramanmaraş ve Mersin illerindeki adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla yakalanarak Yalova’ya getirildi.

TUTUKLAMA VE SERBEST BIRAKILMA DURUMU

Jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ö., E.A., E.G. ve H.C.P., çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. M.K. ve A.B.T. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.