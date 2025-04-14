6 Milletvekilinin Dokunulmazlığı Kaldırılıyor!

YASAMA DOKUNULMAZLIĞI DOSYALARI KAMUOYUNA SUNULDU

Meclis Başkanlığı tarafından, yasama dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon’a gönderildi. Bu süreçte dosyaları Karma Komisyon’a sevk edilen milletvekilleri arasında “DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, DEM Parti Eş Genel Başkanı ve Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç, DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu” yer almakta.

KARMA KOMİSYONUN GÖREVİ

Karma Komisyon, yasama dokunulmazlığının hangi gerekçelerle kaldırılacağını inceleyerek karar verme yetkisine sahip. Bu süreç, parlamenter sistemin işleyişi açısından büyük önem taşıyor. Tezkere ile ilgili detayların araştırılması, siyasi süreçlerin ve yasal düzenlemelerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine katkı sağlıyor.