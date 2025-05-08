62 Yaşındaki Kadın Ölü Bulundu

DHAKA KÖYÜNDE YAŞAYAN BİR KADIN FECİ ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETTİ

Bitlis’in Hizan ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. Örgülü köyünde yaşayan 62 yaşındaki Sarihe Bingöl, dün pancar toplamak amacıyla dağa gitti. Akşam saatlerinde eve dönmemesi üzerine yakınları, durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

ARAMA ÇALIŞMALARI VE BULUNMA DURUMU

Bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, dron ile gerçekleştirdikleri aramalarda Bingöl’ün kayalıklardan düştüğünü ve kar kütlesi ile kayaların arasında sıkıştığını tespit etti. Ekipler, Bingöl’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cesedi, bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sonrasında Bingöl’ün cenazesi, otopsi işlemleri için Hizan Devlet Hastanesi’ne götürüldü.