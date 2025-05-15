65 Milyon Euroyla Dev Transfer Şoku!

FENERBAHÇE TRANSFER HAMLESİ YAPIYOR

Fenerbahçe, 2025-26 sezonu için transfer çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor. Süper Lig’de şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertliler, gol yollarındaki sorunları aşmak için hazırlıklara başladı. Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko ve Cenk Tosun ile yolların ayrılması beklenen Fenerbahçe’nin, Manchester United’ın Danimarkalı golcüsü Rasmus Hojlund’u kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu iddia ediliyor.

FENERBAHÇE, HOJLUND’U KİRALAMAK İSTİYOR

Sözcü’nün 15 Mayıs 2025 tarihli haberine göre, Fenerbahçe, Hojlund için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi hazırlıyor. Ekim 2024 tarihinde Kadıköy’de Fenerbahçe’ye karşı forma giyen 22 yaşındaki Hojlund, sarı-lacivertli taraftarların heyecanını artırıyor. Peki, bu büyük transfer gerçeğe dönüşecek mi?

FORVETTE RADİKAL DEĞİŞİM PLANLANIYOR

Fenerbahçe, yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek adına önemli adımlar atıyor. Mevcut forvetlerden Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko ve Cenk Tosun ile yolların ayrılacağı belirtiliyor. En-Nesyri’nin satışı ile elde edilecek gelir, transfer bütçesi oluşturmak için kullanılacak. Yönetim, en az iki yeni yıldız golcü transfer etmeyi hedefliyor. Fenerbahçe’nin Hojlund’u öncelikli hedef olarak belirlediği ve En-Nesyri’nin satışı sonrası hamlelerin hızlanacağı ifade ediliyor. Sarı-lacivertlilerin, Hojlund’un yanı sıra başka bir sürpriz forvet için de görüşmeler yürüttüğü bilgisi var.

HOJLUND’UN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Rasmus Hojlund, Manchester United formasıyla bu sezon 49 maçta 3.081 dakika süre alarak 10 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu. Transfermarkt verilerine göre, 2023 yılında 65 milyon euro piyasa değerine ulaşan Hojlund’un güncel değeri ise 45 milyon euro olarak gösteriliyor. Ancak Daily Mail’in 24 Nisan 2025 tarihli haberine göre, Hojlund’un Premier Lig’deki 4 gol ile beklentilerin altında kaldığı kaydediliyor. Bu durum, teknik direktör Ruben Amorim’in forvet hattını yeniden şekillendirme isteğini artırıyor.