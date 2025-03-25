66 Yaşındaki Kadın Onuncu Çocuğunu Doğurdu

BERLİN DUVARI MÜZESİ BAŞKANI’NDAN FARKLI BİR HABER

66 yaşındaki Berlin Duvarı Müzesi Başkanı Alexandra Hildebrandt, Berlin’deki Charite Üniversitesi Tıp Merkezi Virchow Kliniği’nde 19 Mart’ta sezaryenle doğum yaparak 10. çocuğunu dünyaya getirdi.

AİLE BİRLİĞİ ÖNEMLİDİR

Hildebrandt, geniş bir aileye sahip olmanın önemini vurgulayarak, “Geniş bir aileye sahip olmak harika.” dedi. Bu yaklaşımıyla insanları daha fazla çocuk sahibi olmaya teşvik etmek istediğini belirtiyor.

Bild Gazetesi’ne konuşan Hildebrandt, “Çok sağlıklı besleniyorum, düzenli olarak bir saat yüzüyorum, iki saat yürüyorum, sigara ya da içki içmiyorum ve hiç doğum kontrol hapı kullanmadım.” ifadelerini kullandı. Uzman doktorlar, kadınların doğurganlık oranının 40 yaşından itibaren hızla azaldığına dikkat çekiyor.