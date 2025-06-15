664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde 40 Pehlivan

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ’NE HAZIRLIK

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde 40 başpehlivan mücadele edecek. Edirne’deki Sarayiçi Er Meydanı’nda düzenlenecek organizasyonda 40 başpehlivan kol bağlayacak. Geçen yıl CW Enerji Yağlı Güreş Ligi’nde ilk 32’de yer alan başpehlivanlar, Kırkpınar’a doğrudan katılacak. Bu yılki Yağlı Güreş Ligi’nin 3. etabı olan Sekapark Yağlı Pehlivan Güreşleri sonrası oluşan puan durumuna göre Kırkpınar’a katılacak “ilave 8 başpehlivan” belli oldu.

KATILIMCILAR VE EŞLEŞMELER

Abdullah Güngör (10 puan), Rıza Yıldırım (8 puan), Hamza Köseoğlu (8 puan), Turan Balaban (7 puan), Tolga Turan (7 puan), Onur Balcı (6 puan), Salih Erinç (6 puan) ve Ali Güngör Ekin (6 puan), isimlerini Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri listesine yazdırdı. Bu 8 başpehlivan, 1. turda 4. torbadaki güreşçilerle eşleşecek.

EBEDİ KEMER RAKİPLERİ

Kırkpınar’da son iki yılın şampiyonu Yusuf Can Zeybek, bu yıl da birinciliği elde etmesi durumunda ebedi altın kemerin sahibi olacak. En son efsane başpehlivanlardan Ahmet Taşçı, 1997’de Kırkpınar’ın nişanesi altın kemerin ebedi sahibi olmayı başardı. 4-6 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde baş boyunda mücadele edecek pehlivanlar şu şekilde sıralanıyor:

BİRİNCİ TORBA

Enes Doğan, Ali Gürbüz, Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Erkan Taş, Ali İhsan Batmaz, Serdar Yıldırım

İKİNCİ TORBA

Kemal Şahin, Feyzullah Aktürk, Serhat Gökmen, Faruk Akkoyun, Osman Kan, Cengizhan Şimşek, İsmail Koç, Yıldıray Akın

ÜÇÜNCÜ TORBA

Mehmet Yeşil Yeşil, Yıldıray Pala, Mustafa Taş, Ünal Karaman, Ertuğrul Dağdeviren, Serhat Balcı, Mustafa Doğan Özkaya, Nedim Gürel

DÖRDÜNCÜ TORBA

Yunus Emre Yaman, Kürşat Şevki Korkmaz, Yalçın Üncül, Furkan Durmuş Altın, Osman Aynur, Mustafa Batu, Özkan Yılmaz, Seçkin Duman

BEŞİNCİ TORBA

Abdullah Güngör, Rıza Yıldırım, Hamza Köseoğlu, Turan Balaban, Tolga Turan, Onur Balcı, Salih Erinç, Ali Güngör Ekin