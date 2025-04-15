67 Yaşındaki Şahıs Tutuklandı: Gelişmeler Var

MEZARIN TAHRİP EDİLMESİ OLAYI

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde, bıçaklı saldırı sonucunda yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin Bakırköy’deki mezarı, cinayet duruşmasının görüldüğü gün tahrip edildi ve çevresine zarar verildi. Tahrip edilen mezarla ilgili olarak hemen re’sen soruşturma başlatıldı. Olayın faillerinin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından özel bir ekip kuruldu.

67 YAŞINDAKİ DURAN AYDIN’IN TUTUKLANMASI

Yapılan çalışmalar sonucunda, Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını tahrip eden 67 yaşındaki Duran Aydın adlı şahıs yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, İstanbul İstihbarat Şubesi’nin desteğiyle Duran Aydın’ı gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan Aydın, ifadesinin ardından Bakırköy adliyesine sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DURAN AYDIN’IN İFADESİ

Evsiz olduğu öğrenilen Duran Aydın emniyetteki ifadesinde, “Çocuğun ölümünü gazetelerden öğrendim. Bulduğum günlük gazeteleri okurum. Mezara gelip giden çok oluyordu. Merak ettim gittim baktım. Sonra mezarın çevresindeki çitlere takılıp düştüm. Düşünce sinirlendim, vurdum kırdım” diyerek durumu açıkladı.