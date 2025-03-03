68 Milyonluk Dolandırıcılık Operasyonu Hakkari Merkezli

HAKKARİ MERKEZLİ OPERASYON

Hakkari merkezli İstanbul ve Mersin’de gerçekleştirilen operasyonda sahte rezervasyon ve sahte ürün satışı yapan, ‘arabulucu’ olarak kendilerini tanıtan 5 şüpheli yakalandı. Bu kişilerin, 83 bireyi dolandırarak 68 milyon lira gelir elde ettiği tespit edildi. Hakkari Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Operasyon sırasında sahte rezervasyon oluşturup kendilerini arabulucu olarak gösteren şüphelilerin, alışveriş sitelerinde sahte ürün satışı yaparak 83 mağduru toplamda 68 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı. Mersin ve İstanbul’da eş zamanlı düzenlenen operasyonla, örgüt lideri olduğu belirlenen R.Ş. ile birlikte 5 şahıs yakalandı. Hakkari Valiliği, “Vatandaşlarımızın internet ortamında güvenliğinin sağlanması ve ilimizin huzuru için çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir” dedi.