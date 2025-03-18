7 Süper Lig Takımı PFDK’ya Sevk Edildi

FUTBOL KULÜPLERİ PFDK’YA SEVK EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi web sitesinde yayımlanan bir açıklamaya göre, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Samsunspor, Gaziantep FK ve Konyaspor, değişik nedenlerle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLEN İSİMLER

Bunların yanı sıra, Galatasaray Kulübü yöneticisi Eray Yazgan, TÜMOSAN Konyasporlu futbolcu Melih Bostan, Başakşehir’den Deniz Türüç, Hatayspor oyuncusu Francisco Javier Calvo Quesada, Çaykur Rizespor yöneticisi Muhittin Sandıkçı ve Eyüpspor teknik sorumlusu Kerem Yavaş da farklı gerekçelerle disiplin kuruluna sevk edilen kişiler arasında bulunuyor.