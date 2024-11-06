“72 Yaşındaki Kadın, Taş Sanatıyla İlham Veriyor”

EMEKLİ ÖĞRETMENİN TAŞ SANATI İLHAM VERİYOR

Kırşehir’de 72 yaşındaki emekli Fizik Öğretmeni, yaptığı taş figürlerle çevresine ilham kaynağı oluyor. Mine Kiper, emeklilik sonrası hobi olarak başladığı taş sanatıyla gerçekleştirdiği eserleriyle çevresinde yaşayan ve evden çıkmak istemeyen kadınlara örnek oluşturuyor. Emekliliğinin ardından üretken olma gerekliliğinden hareketle taş figürleri sanatını geliştirip, “Taşların en büyük özelliği akan su taşları olması, suyun aşındırma özelliğinden yararlanarak taşları toplayıp taşlardan kompozisyon işlemeye başladım” şeklinde ifade ediyor.

TAŞ SANATIYLA YAŞAM DÖNGÜSÜNÜ ANLATIYOR

Kiper, taşları kullanarak meslek gruplarını ifade ettiğini belirtiyor. “Mesleklerle birlikte yaşamın çocukluktan yaşlılığa kadar olan döngüsünü taşlarla anlatıyorum. Çocukluk, gençlik, yaşlılık ve evlilik döngüsü eseriyle yaşamın başlangıç ve sonunu aktardığıma inanıyorum.” diyerek tasarımlarının derinliğini vurguluyor. Taşlarla sadece öğretmenlik mesleğini değil, emeklilik dönemindeki ev kadınlığını da yaratmayı istiyormuş. “Hayat döngüsü içerisinde kadınlar üretimden yana olmalı. Kadınlar, üretmeli ve yaşamalı. Ben böyle yetiştim buna da inanıyorum.” sözleriyle kadınların boş kalmamalarını vurguluyor.

KADINLARA ÖRNEK OLARAK ETKİ YARIYOR

Kırşehir’de başlattığı sanatı ile emekli öğretmen Mine Kiper’e ziyarete gelen kadınlar, onun yaşam azminden etkileniyorlar. Semra Dağlı, “Yaptığı işi görme ve daha iyi tanıma imkanımız oldu. Bulunduğumuz iş hanına eğitimci kimliği ve sanatsal çalışmalarıyla çok ciddi değerler kattı. Bizlerde onun çalışmalarından etkileniyor ve enerjisiyle de besleniyoruz.” diyerek Kiper’in etkileyici kişiliğine dikkat çekiyor. Taşlarla meslek gruplarını ve insan figürlerini detaylı bir şekilde anlatmaya devam eden Kiper, eserlerinde doğal taşlar kullanmayı tercih ediyor.