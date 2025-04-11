73 Patriot Füze Sistemi Gönderildi

ORTA DOĞU’DA YENİ SEVKİYATLAR

ABD’li üst düzey bir komutanın Axios haber sitesine aktardığı bilgilere göre, Orta Doğu’daki yeni konuşlanma planı çerçevesinde toplam 73 hava sevkiyatı gerçekleştirilmiş. Bu sevkiyatlar, ağır ekipman ve savunma sistemlerini taşıyan C-17 tipi askeri nakliye uçaklarıyla yapılmış.

İRAN’IN FÜZE TEHDİDİNE KARŞI ADIMLAR

Patriot hava savunma sistemlerinin Hint-Pasifik bölgesinden Orta Doğu’ya kaydırılma sebebiyle ilgili resmi bir açıklama yok. Ancak, Amerika Ulusal Güvenlik Yahudi Enstitüsü’nde dış politika direktörü olarak görev yapan Jonathan Ruhe, bu taşımaların İran’ın kısa menzilli füze tehditlerine karşı, bölgedeki ABD üslerinin ve müttefiklerinin korunması için hayati önem taşıdığını vurguluyor. Ruhe, bu adımın Tahran’la yürütülecek olası müzakerelerde Washington’a stratejik avantaj sağlayacağını da ifade ediyor.

ASKERİ HAVA TAŞIMACILIĞI VE İHTİYAÇLAR

ABD Hint-Pasifik Komutanı Amiral Samuel Paparo, dün Kongre’de düzenlenen bir oturumda, ABD’nin askeri hava taşımacılığına dair ihtiyaçlarının göz ardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Paparo, bu lojistik kabiliyetin tarihte, özellikle II. Dünya Savaşı’nın kazanılmasında önemli bir rol oynadığını hatırlattı. Mart ayı sonlarından bu yana Yemen’deki Husi hedeflerine karşı ABD saldırıları devam ederken, son olarak San Diego merkezli Carl Vinson uçak gemisinin Orta Doğu sularına ulaştığı ve burada konuşlu bulunan Harry S. Truman filosuna katıldığı bildirildi. Bu gelişme, bölgedeki Amerikan askeri varlığının hem caydırıcılık hem de operasyonel güç açısından önemli ölçüde artırıldığını gösteriyor.