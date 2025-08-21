732 Milyon TL TMSF’ye Aktarıldı

ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN MEVDUAT VE KATILIM FONLARI HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik gereğince, bankalar nezdinde zamanaşımına uğrayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar, şubat ayının başından itibaren ilgili bankaların ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) internet sitesinde 4 ay süreyle ilan ediliyor. Hak sahipleri tarafından yapılan en son işlem, talep ya da yazılı talimat tarihinden itibaren 10 yıl boyunca aranmayan her türlü mevduat ve alacak zaman aşımına uğruyor ve gelir kaydedilmek üzere TMSF’ye aktarılıyor. Bu yıl, en son 2014 yılında işlem gören hesapların Fon’a devri gerçekleştirildi.

HESAPLARIN DEVİR SÜRECİ VE MİKTARLAR

Bankalar tarafından zaman aşımına uğrayan hesaplarla ilgili yapılan ilanlar doğrultusunda, hak sahipleri veya mirasçıları tarafından 15 Haziran’a kadar aranmayan hesaplar TMSF’ye devredildi. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla zamanaşımına uğrayan ve haziran ayında TMSF’ye aktarılan hesapların Türk Lirası karşılığı tutarı yaklaşık 732,1 milyon lira olarak belirlendi. Hesaplarda unutulan miktar ise, 172 milyon 997 bin 490,09 lira, 4 milyon 744 bin 720,06 dolar, 6 milyon 567 bin 934,13 avro ve diğer para birimleriyle birlikte toplamda 732 milyon 80 bin 374,79 lira değerinde kıymet TMSF’ye aktarıldı.

GEÇMİŞ YILLARDAKİ HESAP AKTARIMLARI

Zaman aşımına uğrayan ve bankalar tarafından TMSF’ye bildirimi yapılan hesap sayısı ise 2 milyon 226 bin 269 adet olarak kayıtlara geçti. 2015 yılında yaklaşık 330 bin hesapta 64 milyon lira, 2020 yılında ise 1 milyon 44 bin hesapta 217 milyon lira tutarındaki meblağ TMSF’ye aktarılmıştı. 2024 yılında ise 1 milyon 672 bin 473 hesapta unutulan 506 milyon 662 bin 509 lira tutarındaki kıymet TMSF’ye geçti.