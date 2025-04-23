734 Ofisten 132’si Kapatılıyor!

ABD’DE YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ BAŞLADI

ABD yönetimi, devlet içindeki “gereksiz” yapılara son vermek amacıyla adımlar atıyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bakanlığın daha etkili, sade ve ulusal çıkarlarla uyumlu bir duruma getirilmesi için kapsamlı bir yeniden yapılandırma sürecinin başlatıldığını duyurdu. Rubio, “Amerikan dış politikası, ‘Önce Amerika’ ilkesine göre yeniden şekillendirilecek” ifadesini kullandı. Mevcut yapılanmanın şişkin, bürokratik yapıda olduğunu ve küresel güç rekabetine yetersiz kaldığını belirten Rubio, bu durumu düzeltmek için harekete geçtiklerini vurguladı.

DAHA ÇEVİK BİR YAPI HEDEFİ

Rubio, bakanlığın yeni dönemde daha çevik, daha stratejik ve kaynaklarını daha verimli kullanan bir yapıya kavuşacağını dile getirdi. “21. yüzyılın zorluklarına uygun bir Dışişleri Bakanlığı inşa ediyoruz” diyen Rubio, reformlar çerçevesinde bölgesel birimlerin birleştirileceğini, işlevselliğini yitirmiş ya da ABD’nin temel çıkarlarıyla örtüşmeyen ofislerin kapatılacağını açıkladı.

ULUSAL ÇIKARLARA YÖNELİK DİPLOMASİ PERFORMANSI

Rubio, son zamanlarda bazı bürokratik yapıların Amerikan çıkarlarından çok ideolojik hedeflere hizmet ettiğini belirtti ve “Yeni dönemde odak noktamız yalnızca Amerika’nın çıkarları olacak” dedi.

OFİSLERDE VE POZİSYONLARDA KÜÇÜLME

CNN’e göre, bakanlık dünya genelindeki 734 ofisinden 132’sini kapatmayı planlıyor. Ek olarak, Washington’daki yaklaşık 700 pozisyonun sona erdirilmesi gündeme geldi. Bu adımlarla hem fiziksel alan hem de personel sayısında ciddi bir küçülmeye gidilecek. Reform süreci kapsamında, savaş suçları ve küresel çatışmalar gibi konularda görev yapan bazı ofislerin kapatılması da öngörülüyor. Üst düzey bir yetkili, bu değişikliklerin ani toplu işten çıkarmalar anlamına gelmeyeceğini, ancak bazı bireysel görev kayıplarının olabileceğini belirtti. Daha önceden Amerikan basınında çıkan haberlerde, ABD’nin bazı ülkelerde bütçe ve personel azaltımı yapmayı planladığına dair bilgiler yer almıştı.