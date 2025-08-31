Gündem

75 Yaşındaki R.T, Eşine Sinirlenip İntihar Etti

75-yasindaki-r-t-esine-sinirlenip-intihar-etti

İNTİHAR OLAYI ÇAVUŞBEY MAHALLESİ’NDE GERÇEKLEŞTİ

Edirne’nin Çavuşbey Mahallesi’nde yaşayan 75 yaşındaki R.T, eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evinin kapısının önüne çıkarak, sokak ortasında herkesin gözü önünde silahla intihar etti.

AĞIR YARALANAN YAŞLI ADAM KURTARILAMADI

Olay sonrası başından ağır yaralanan R.T, hemen olay yerine sevk edilen ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Ne yazık ki R.T, gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. İlgili polis ekipleri, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

ÖNEMLİ

Dünya

Macaristan’dan AB’ye Sert Eleştiri: “Savaş Hazırlığında”

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, AB Dışişleri Bakanları toplantısında Brüksel ve üye ülkelerin barış yerine uzun bir savaş için hazırlık yaptığını ifade etti.
Dünya

Husiler: Başbakan Ve Bazı Bakanlar Şehit

Yemen'de Husiler, İsrail'in düzenlediği bir saldırıda, hükümetin Başbakanı Ahmet Galib er-Rehavi ile bazı bakanların hayatını kaybettiğini açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.