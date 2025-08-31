75 Yaşındaki R.T, Eşine Sinirlenip İntihar Etti

İNTİHAR OLAYI ÇAVUŞBEY MAHALLESİ’NDE GERÇEKLEŞTİ

Edirne’nin Çavuşbey Mahallesi’nde yaşayan 75 yaşındaki R.T, eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından evinin kapısının önüne çıkarak, sokak ortasında herkesin gözü önünde silahla intihar etti.

AĞIR YARALANAN YAŞLI ADAM KURTARILAMADI

Olay sonrası başından ağır yaralanan R.T, hemen olay yerine sevk edilen ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Ne yazık ki R.T, gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. İlgili polis ekipleri, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.