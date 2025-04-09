750,3 Milyon Litre Akaryakıt Satışı Yapıldı

TÜRKİYE’DE AKARYAKIT SATIŞLARI HIZLANDI

Türkiye’de Ramazan Bayramı tatilini de kapsayan 10 günde toplam 750 milyon 274 bin 386 litre benzin ve motorin satışı gerçekleşti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, 28 Mart-6 Nisan tarihleri arasında yapılan akaryakıt satışlarının yüzde 71,5’ini motorin, yüzde 28,5’ini ise benzin oluşturdu. Bu dönemde benzin satışları 213 milyon 491 bin 462 litre, motorin satışları ise 536 milyon 782 bin 924 litre olarak belirlendi. Günlük ortalama benzin satışının yaklaşık 21,3 milyon litre, motorin satışının ise yaklaşık 53,7 milyon litre olduğu kaydedildi.

SATIŞLARIN EN YÜKSEK OLDUĞU GÜN

Bayram ziyaretleri ve tatil amacıyla yola çıkanların araçlarındaki depoları en fazla doldurduğu gün 28 Mart Cuma oldu. Bu günde 68 milyon 836 bin 21 litre motorin satışı yapıldı. 29 Mart Cumartesi günü ise en fazla benzin satışı, 27 milyon 745 bin 754 litreyle gerçekleşti.

AKARYAKIT SATIŞI MİKTARI

Türkiye’de Ramazan Bayramı’nı kapsayan dönemde yaklaşık 34,2 milyar liralık benzin ve motorin satışı yapıldı. Bu süre zarfında motorinin litre fiyatı 45,92 lira, benzinin litre fiyatı ise 45,27 lira seviyelerinde seyir etti.

EN YÜKSEK SATIŞ İSTANBUL’DA YAPILDI

Bu yıl tatil süresince en çok motorin satışı 72 milyon 962 bin 972 litre ile İstanbul’da gerçekleşti. İstanbul’u 33 milyon 886 bin 432 litreyle Ankara, 25 milyon 326 bin 624 litreyle İzmir izledi. Aynı tarihlerde benzin satışlarında ise 43 milyon 373 bin 325 litre ile en fazla satış İstanbul’da yapıldı. Ankara 18 milyon 720 bin 347 litre, İzmir ise 11 milyon 812 bin 376 litre ile onu takip etti. Genel toplamda, yaklaşık 34,2 milyar liralık akaryakıt satışı gerçekleşti.