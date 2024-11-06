“77 Yıl Sonra Satılan Düğün Pastası”

PASTANIN GEÇMİŞİ VE DEĞERİ

BBC’de yer alan habere göre, bir yatağın altında yer alan bavul içinde bulunan meyveli pasta, 650 dolar civarında bir fiyatla satılması beklenirken 2,800 doların üzerinde bir fiyata alıcı buldu. Bu pasta, Kraliçe Elizabeth ile Prens Philip’in düğünlerinde kesilen ve sonrasında davetlilere ikram edilen orijinal pasta olarak ön plana çıkıyor.

HEDİYE VE ÖNEMİ

Pasta, Edinburgh kentindeki Holyroodhouse Sarayı’nın kahyası Marion Polson’ın hediyesi olarak öne çıkıyor. Dönemin İngiltere Prensesi Elizabeth ile Prens Philip’in 20 Kasım 1947’deki düğününde, toplamda 2,000 konuğa servis edilmişti. Kraliçe Elizabeth ve Prens Philip’in 77 yıl önceki düğünlerinde yenen pastadan kalan son dilim, açık artırmada oldukça dikkat çekici bir fiyata satıldı.