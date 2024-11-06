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“8 İlde Taş Atan Şüpheliler Yakalandı”

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EMNİYET GÜVENLİĞİ ARTIRILIYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü, 8 farklı ilde güvenlik gücüne yönelik taşlı saldırı ve fiziksel müdahale gerçekleştiren 140 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Açıklamaya göre, “Mardin, Batman, Şanlıurfa, İstanbul, Van, Diyarbakır, Adana ve Antalya olmak üzere 8 ilimizde güvenlik kuvvetlerine taş atan, fiziki saldırıda bulunan ve 16 güvenlik görevlimiz ile 2 vatandaşımızı yaralayan 140 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır.”

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Yürütülen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, güvenlik görevlilerine ve vatandaşlara yönelik gerçekleştirdikleri saldırılar sonucunda, adli süreçlerin hızlandırılması hedefleniyor. Emniyet ve yargı organları arasında iş birliği ile bu tür olayların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

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