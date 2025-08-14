8 Yaşındaki Çocuk Bagajda Mahsur Kaldı

ÇOCUĞUN MAHSUR KALDIĞI OLAY

Adıyaman’ın kent merkezindeki bir mahallede, 8 yaşındaki Abdullah C., oyun oynarken park halindeki bir otomobilin bagajına girdi. Kendi imkanıyla çıkamayan çocuk, bagajda bir süre mahsur kalıp havasız kaldı. Durumu fark eden ailesi, çocuğun hareketsiz olduğunu görünce derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı.

HAYATİ TEHLİKE DURUMU

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Abdullah C.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çocuğu ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşıdı. Alınan bilgilere göre, situasyonunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Bu olayla ilgili olarak polis ekipleri detaylı bir inceleme başlattı.