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“81 İl’de Zanaat Atölyeleri Açılıyor”

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DESTEKLEME YETİŞTİRME KURSULARI HAKKINDA

“Destekleme Yetiştirme Kursları Beceri Geliştirme Programı Uygulama Kılavuzu” çerçevesinde, atölyeler 81 ilde valilikler tarafından uygun görülen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında, örgün ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında en az 7’nci sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrencilere açılıyor. Meslek alanlarına ait temel becerileri keşfetme fırsatı sunmak amacıyla, Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesindeki ortaöğretim kurumlarında geçtiğimiz temmuz ayında başlatılan zanaat atölyeleri, 10 ilde 196 okulda uygulanmaya konmuştu.

ATÖLYELERİN FAYDALARI

Atölyeler, çocukların ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmelerine imkan tanıyor. Detaylı bilgiye ulaşmak için https://e-kurs.meb.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

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