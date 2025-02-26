81 İlin Güncel Milletvekili Sayısı Açıklandı

DÜZENLENEN MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), güncellenmiş nüfus verilerine dayanarak illerin milletvekili dağılımını yeniden belirledi. Bu düzenlemede, Ankara, Muğla ve Şanlıurfa’nın milletvekili sayısı birer kişi artarken; Bayburt, Erzurum ve Yozgat’ın milletvekili sayısı ise birer kişi azalmış durumda. Resmî Gazete’de yayınlanan YSK kararında, “2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu’nun 4 ve 5. maddeleri gereğince genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç altı ay içinde seçim çevreleri ve milletvekili sayılarına dair yeni düzenlemenin yapılması gerektiği” hatırlatılıyor. Bu kapsamda, Türkiye İstatistik Kurumu’nun 31 Aralık 2024 itibarıyla açıkladığı nüfus verileri esas alınarak 600 milletvekilinin iller ve seçim bölgeleri bazında dağılımı gerçekleştirildi.

BÜYÜKŞEHİRLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Yeni düzenlemeye göre; Ankara 37, İstanbul 96 ve İzmir 28 milletvekili çıkaracak. Önceki seçim dönemiyle karşılaştırıldığında, Ankara, Muğla ve Şanlıurfa milletvekili sayısını birer kişi artırmayı başarırken, Bayburt, Erzurum ve Yozgat milletvekili kaybı yaşadı.

İLLERİN GÜNCELLENEN GÖREVLERİ

İllere göre milletvekili dağılımı aşağıdaki gibidir: Adana 15, Adıyaman 5, Afyonkarahisar 6, Ağrı 4, Amasya 3, Ankara 37, Antalya 17, Artvin 2, Aydın 8, Balıkesir 9, Bilecik 2, Bingöl 3, Bitlis 3, Bolu 3, Burdur 3, Bursa 21, Çanakkale 4, Çankırı 2, Çorum 4, Denizli 7, Diyarbakır 12, Edirne 4, Elazığ 5, Erzincan 2, Erzurum 5, Eskişehir 7, Gaziantep 14, Giresun 4, Gümüşhane 2, Hakkari 3, Hatay 10, Isparta 4, Mersin 13, İstanbul 96, İzmir 28, Kars 3, Kastamonu 3, Kayseri 10, Kırklareli 3, Kırşehir 2, Kocaeli 14, Konya 15, Kütahya 4, Malatya 6, Manisa 10, Kahramanmaraş 8, Mardin 6, Muğla 8, Muş 3, Nevşehir 3, Niğde 3, Ordu 6, Rize 3, Sakarya 8, Samsun 9, Siirt 3, Sinop 2, Sivas 5, Tekirdağ 8, Tokat 5, Trabzon 6, Tunceli 2, Şanlıurfa 15, Uşak 3, Van 8, Yozgat 3, Zonguldak 5, Aksaray 4, Bayburt 1, Karaman 3, Kırıkkale 3, Batman 5, Şırnak 4, Bartın 2, Ardahan 2, Iğdır 2, Yalova 3, Karabük 3, Kilis 2, Osmaniye 4, Düzce 3.

BÖLGESEL SEÇİM DÜZENLEMELERİ

Büyükşehirler’deki milletvekili sayısının yüksekliği nedeniyle bazı illerin birden fazla seçim çevresine ayrıldığı görülüyor: Ankara 3, Bursa 2, İstanbul 3 ve İzmir 2 seçim bölgesine bölündü. YSK’nın yaptığı bu güncelleme, illerin nüfus değişimlerine dayanarak temsiliyet oranlarını güncelleyerek seçimlerdeki dengeyi sağlamayı hedefliyor.