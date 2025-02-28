81 Trilyon Dolarlık Yanlış Transferin Hikayesi

İÇ TRANSFER HATASI VE TESPİTİ

Geçtiğimiz yıl nisan ayında meydana gelen iç transfer, Citigroup’un ödeme işlemlerinden sorumlu çalışanı ve rakamları kontrol eden ikinci bir personel tarafından gözden kaçırıldı. Ancak, banka hesap bakiyelerinde bir sorun olduğunu fark eden üçüncü bir çalışanın tespitiyle hata gün yüzüne çıktı. Bu durum, ödemenin yapılmasının üzerinden bir buçuk saat geçtikten sonra belirlendi.

HATANIN DÜZELTİLMESİ VE ETKİLERİ

Financial Times’ın yayımladığı iç rapora göre, hatanın düzeltilmesi birkaç saat sürdü. Citigroup, Reuters’a gönderdiği e-posta açıklamasında, hata tespit sistemlerinin iki muhasebe defteri arasındaki giriş hatasını hızla belirlediğini ve işlemin geri alındığını bildirdi. Açıklamada, olayın ne banka ne de müşteriler üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı vurgulandı. Ayrıca, banka içindeki önleyici kontrollerin paranın dışarı çıkmasını engelleyeceği aktarıldı. Financial Times’a konuşan isimsiz bir kaynaktan alınan bilgiye göre, Citigroup bu hatayı ABD Merkez Bankası (Fed) ve Para Birimi Denetleme Ofisi’ne “kıl payı atlatılan bir hata” olarak bildirdi.

HATA ŞİDDETİ VE GEÇMİŞ OLAYLAR

Raporda, Citigroup’un 1 milyar dolar veya daha fazla değerde yanlış işlem yaptığı ancak geri alabildiği 10 farklı hata tespit edildiği ifade edildi. Bu sayı, bir önceki yılda 13 olarak kaydedilmişti. Temmuz 2023’te Citigroup, bu alanlardaki eksiklikleri yeterince gidermediği gerekçesiyle 136 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Daha önce 2020 yılında da benzer nedenlerle 400 milyon dolar ceza ödemek zorunda kalmıştı.